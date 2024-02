Restaurant Le Château du Mylord na de overname | Geen vliegende start

Zoveel er te doen was over de verkoop van Hof van Cleve, zo stil was het rond de overname van Le Château du Mylord, nochtans ook een monument van de Belgische gastronomie. Chef Jean-Baptiste Thomaes gaf eind vorig jaar geruisloos de sleutels van zijn kasteeltje uit 1861 door aan Martin Simonart en Nuria Socorro, een Belgisch-Spaans koppel met ervaring in Franse sterrenrestaurants. Daarmee stapt het duo in een verhaal dat meer dan veertig jaar oud is. Thomaes begon in 1981 te koken in de charmante manoir. Sinds 2010 had Le Château du Mylord twee Michelinsterren.