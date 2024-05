Restaurant Les Eleveurs in Halle | Nieuwe eigenaar, zelfde kwaliteit

De nieuwe menukaart lijkt kleiner en een tikje minder luxueus dan we ons herinneren. Geen kreeft meer voor chef Michel Borsy, maar tagliatelle van inktvis (24 euro) en roulade van prei met gerookte zalm (22 euro). De prijzen zijn heel redelijk: er is een lunch voor 35 euro (twee gangen) en een menu in drie gangen voor 50 euro.

Asperges op Vlaamse wijze (20 euro) worden ook onder Duitse leiding vakkundig afgewerkt aan de toog, en ook een portie kroketten op basis van buikspek (9 euro) levert veel eetplezier. Dat is niet het geval voor een vegan salade van paddenstoelen (17 euro): een overheersende vinaigrette maakt er een eentonig gerecht van. Toch is dat het enige minpunt: filet van Mechelse koekoek levert met asperges en kroket van kikkererwt (29 euro) een zacht, smakelijk gerecht op. Rosé gegaard lam in filodeeg (31 euro) is dan weer een interessante variant op beef Wellington: Les Eleveurs is heel voorzichtig een nieuw pad ingeslagen.