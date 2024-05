Restaurant Mirin in Roosdaal | Verrassend degelijke Frans-Belgische gastronomie

Mirin is een project van Sien Groebbens en Nicolas Van Kerkhoven. Het koppel nam eind vorig jaar De Brabantse Ardennen – een vertrouwd adres voor Belgische keukenklassiekers – over en maakte er een gezellig restaurant van dat klein genoeg is om nagenoeg alles met twee te doen, een recente trend in de betere restaurants. Langs witgeverfde bakstenen muren en serene glazen kaarsenhouders zien we paarden in de weide tegenover het restaurant dartelen: Mirin is gevestigd in een landelijk deel van Roosdaal, tussen Ninove en Lennik.

Chef Van Kerkhoven heeft reden te over om zich tot de grote gastronomie geroepen te voelen. Hij was jarenlang souschef bij Kasteel Diependael, een sterrenzaak in Elewijt. Daarna werkte hij als kok aan huis, tot hij zin kreeg in een eigen plek. Omdat hij in zijn eentje in de keuken staat, kookt de chef maar één menu, nog zo’n horecatrend die gemeengoed geworden is. We kunnen alleen kiezen of we drie, vier of vijf gangen willen (60, 72 en 85 euro).