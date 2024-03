Restaurant Oak in Gent | Marcelo Ballardin serveert eigenheid en kwaliteit

Met de verhuizing komt het kader van Oak in Gent op hetzelfde hoge niveau als de gerechten, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Naar Oak ging je niet voor het decor. Het pand in het centrum van Gent was charmant, maar krap, met te veel tafels in een smalle eetzaal. Maar wat Marcelo Ballardin er op het bord legde, was fantastisch. De chef wist in bijna elk gerecht zijn Braziliaans-Italiaanse achtergrond te verweven met de finesse die hij geleerd had in sterrenzaken als Hertog Jan en Oud Sluis, en dat maakte Oak top.

Sinds eind januari, bijna tien jaar na de opening, hebben Ballardin en zijn partner Dominik D’Hooge hun restaurant verhuisd. De nieuwe Oak ligt amper zeshonderd meter verderop, maar toch is het een wereld van verschil. In plaats van in een anoniem rijhuis kookt de chef nu op de eerste verdieping van een karakterpand uit de zeventiende eeuw. Het is er ruim en gestileerd, met knap design en hedendaagse kunst die contrasteert met een rustieke haard en krakende houten vloeren. Tegelijk voelt het hier huiselijk aan: je zou zo de open keuken binnenwandelen.

Het menu verschijnt in vier, vijf of zes gangen, that’s it. Maar wie daarbij zoveel eigenheid en kwaliteit geserveerd krijgt als hier, zou daar geen probleem van mogen maken. © Kris Vlegels