Restaurant Onglet in Maastricht brengt hulde aan het vlees

Een combinatie van kalfstartaar, kreeftenmayonaise en zijdezachte serranoham, gedresseerd op briochebrood, is een smakelijke start. Dan volgt een mooi bord waarin dun gesneden gepekelde entrecote gedrapeerd is over licht gemarineerde asperges in een schuim van parmezaan. Ook de met barbecuesaus gelakte shortrib is goed omringd: bovenop ligt een knappe ceviche van zeebaars en het geheel heeft zowel bisque als een boterige venkelsaus meegekregen. Spijtig genoeg is het vlees zelf taai. Dat is ook het geval voor de lamsnek, al vertoeft ook die in prima gezelschap. De auberginedip met granaatappel en gerookte amandel zou zelfs een gerecht op zich kunnen zijn. Een zacht gerecht rond piepkuiken en goed gebakken ganzenlever op smeltende tarte tatin van zoete ui met stukjes granny smith zijn top. Wie graag vlees eet in bijzondere combinaties op een al even aparte plek is hier aan het goede adres.