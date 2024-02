Restaurant Quai n°4 in Ath | Betaalbare superdesserts

Een ster bij Michelin, ‘Ontdekking van het Jaar’ bij Gault&Millau. Sinds de twee vrienden Maxence Bouralha en Charles-Maxime Legrand in 2020 hun restaurant in het centrum van Ath openden, vielen ze bijna elk jaar wel in de prijzen. Hun meest recente bekroning is de titel ‘Beste dessert van het Jaar’ in de Gault&Millau-gids voor 2024. Dat winnende dessert, een creatie rond rabarber, is vandaag helaas niet te proeven – daarvoor moeten we in de lente terugkomen. Gelukkig bevat de dessertkaart nog andere intrigerende creaties, zoals rijstpap met miso, yuzu en zwarte sesam (19 euro), al staat er ook een vertrouwde dame blanche (17 euro) op.