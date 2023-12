Restaurant Soixante in Antwerpen | Nu al (meer dan) goed

Een voormalige drogisterij aan station Antwerpen-Berchem kreeg een nieuw leven. Culinair recensent Jan Scheidtweiler zag dat het (meer dan) goed was.

Op de gevel staat nog in drukletters dat we hier ‘Verven en borstels’ kunnen kopen, maar dat moet toch lang geleden zijn: in dit kleine pand aan station Antwerpen-Berchem lossen de hippe restaurants elkaar al ruim tien jaar af. Fans herinneren zich bijvoorbeeld nog dat de geweldige gastro-bistro Veranda hier begon. Daarna combineerde Sail & Anchor er hedendaagse gastronomie met Brits pubfood.

Lees meer Restaurant M Bistro in Nieuwpoort | Sympathiek adres met Michelinster

Advertentie

Sinds kort heeft een beloftevol trio dertigers zijn intrek genomen in de voormalige drogisterij. Louis Devos en Jonas Van Sant, ook zaakvoerders van Briquet in Borgerhout, vormen er een team met Jakub Blogowski, Kuba voor de vrienden. De jonge Poolse chef werkte in sterrenrestaurants in Lissabon en Londen en bij Pristine, een van de Antwerpse restaurants van Sergio Herman: aan hipheidsgehalte geen gebrek.

In de iconische koeltoog aan de ingang, een slagerijreliek, brandt nu cool blauw licht. © Nick Bal

De vrienden zijn erin geslaagd het wat afgeleefde pand stijlvol nieuw leven in te blazen. Het is hier gezellig, maar nog altijd krap zitten, al is zowel de akoestiek als de verlichting erop vooruitgegaan. In de iconische koeltoog aan de ingang, een slagerijreliek, brandt nu cool blauw licht. Zaalman Louis dartelt gezwind tussen de tafels alsof hij hier altijd gewerkt heeft.