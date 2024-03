Sterrenrestaurant Hoeve De Bies in Voeren | Memorabele gerechten

De chef is op zijn best als hij demonstreert hoe hij relatief goedkope ingrediënten met een arsenaal aan technieken veel meerwaarde weet te geven: zo is een gerecht met drie bereidingen van varken sterker dan gelakte zwezerik met truffel. Tegelijk toont hij bij een stukje snoekbaars met een zalvende jus op basis van mossel dat hij een goede klassieke sauzenmaker is.