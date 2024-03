Van The Jane naar eigen restaurant Jean-Philippe in Ingelmunster

Pas begonnen en met maar één hulp. Toch heeft Jean-Philippe in Ingelmunster zijn zaakjes onder controle, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Een waterdichte theorie is het niet, maar toch is het opvallend dat chefs met jarenlange ervaring in topzaken het er meteen goed van afbrengen wanneer ze een eigen restaurant openen. Dat geldt zeker voor koppels die allebei die leerschool hebben doorlopen.

Jean-Philippe Vormezeele en Sara-Sofia De Pessemier zijn zo’n koppel. Chef Jean-Philippe was souschef bij Boury. Daar leerde hij Sara-Sofia kennen: ook al had ze een diploma bedrijfsbeheer, toch werkte ze liever in een eetzaal. Samen trokken ze daarna vijf jaar naar The Jane in Antwerpen.

Jean-Philippe Vormezeele kookte jarenlang bij Boury en The Jane voor hij zijn eigen zaak opende. En dat merk je meteen. © Karmen Ayvazyan

Voor hun eigen restaurant keerden de twee terug naar West-Vlaanderen en lieten ze een van hun dubbele voornamen vallen. Jean-Philippe opende in december vorig jaar net buiten het centrum van Ingelmunster. Het interieur doet al evenveel verhopen als het cv van het duo. Met witte en beige tinten, verzorgd servies en linnen op tafel voel je dat je in een restaurant met ambitie zit. Ook de attente bediening van Sara-Sofia doet het beste vermoeden: ze ziet elk detail en weet de juiste, ontspannen toon te hanteren.

