Veggie pop-up resto Frondes in Schaarbeek | 'Hopelijk komt er een vervolg'

Een vegetarisch duo kookt in Schaarbeek tot 1 december in een pop-up. Voor onze culinair recensent Jan Scheidtweiler mag Frondes blijven.

We zien het in winkelrekken en op menukaarten: stap voor stap krijgt de vegetarische keuken een plek in ons dagelijkse leven. Toch zijn er nog altijd bitter weinig restaurants die inzetten op een kaart zonder vis of vlees. Dus verdient een duo dat daar wel voor durft te kiezen al onze aandacht.

Het vegetarisch kokende duo heet Aurélia D’Hollander en Davide Feniello. De chefs leerden elkaar kennen in The Acorn Restaurant in Vancouver, een beroemde naam bij vegetarische foodies. Daarna werkten D’Hollander en Feniello samen in gastro-bistro Ivresse in Ukkel.

Van geitenkaasraviolo tot algenbrioche: het menu verrast met verfijnde smaakcombinaties.

Sinds deze zomer hebben ze een eigen, weliswaar tijdelijke, plek. Tot 1 december nemen beide chefs het voormalige restaurant Chabrol in Schaarbeek over. De naam en het logo van Frondes verwijzen naar de bladstelen van varens, die oeroude voorlopers in het plantenrijk. Ook de weelderige art nouveau in het hoekpand van Frondes, met motieven op spiegels en ramen, brengt een ode aan planten en bloemen.

Veel keuze is er niet bij Frondes, we mogen alleen beslissen over 4 of 5 gangen. De prijzen zijn opvallend zacht (45 euro en 58 euro): alleszins een groot voordeel van koken met groenten.

Het art-nouveau-interieur van Frondes, een ode aan planten en bloemen, geeft de gerechten een stijlvolle omlijsting. © lpgvisuals.com

