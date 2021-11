Getest: Bontà, het restaurant van discotheek Versuz in Hasselt

Jan Scheidtweiler aan tafel bij Bontà, het nieuwe restaurant van Belgiës grootste discotheek: ode aan het vlees.

Jawel, clubbers willen af en toe ook iets eten. Het restaurant van Versuz – de grootste discotheek van het land – kreeg zopas een make-over. Bontà is de opvolger van het Italiaanse restaurant Crudo. Deze keer werkte Versuz-eigenaar Yves Smolders samen met horecaondernemer Maurice Vroonen én met de Antwerpse topslager Luc De Laet, bekend om zijn gerijpt rundvlees en bijzondere charcuterie. Want, bij Bontà draait alles om vlees.

Dat bewijzen een meterslange houtskoolgrill en een glazen koelcel vol machtige stukken rund. Maar ook muziek speelt in het Versuz-restaurant natuurlijk een rol: wie bij Bontà binnenstapt, merkt meteen de professionele deejaytafel op. Hier kunnen gemakkelijk zestig mensen zitten. Ook de betonnen vloer, de designstoelen en de dure natuurstenen tafels passen bij deze danstempel: een beetje blingbling hoort erbij.

Bontà is het Italiaanse woord voor ‘heerlijkheid’. Behalve de naam van het nieuwe restaurant knipoogt de term ook naar een door De Laet gemaakte Italiaanse ham op basis van durocvarken (9 euro per portie). Het is een van de lekkerste hapjes uit de ruime kaart. Ook kroketjes op basis van bontà

(12 euro voor vijf) zijn een echte zaligheid.

De kwaliteit van het vlees is superieur, maar datzelfde geldt niet voor de garnituren.

Een kroket van wagyurund valt eerder op door zijn prijs (15 euro per stuk) dan door zijn uitzonderlijke kwaliteit. Een kleine pizza met nduja, die kruidige worst, ontgoochelt door de dikke, droge korst (19 euro), terwijl een toast pastrami (15 euro) dan weer een schot in de roos is, met zijdezacht vlees dat punch krijgt dankzij jalapeñopepers.

Diehard vleeseters kunnen kiezen uit zes runderrassen, waarvan de meeste ook nog eens beschikbaar zijn in verschillende deelstukken, van côte à l’os tot ribeye. De prijs voor het allerduurste vlees gaat naar de

wagyu uit Japan: een filet pur van 250 gram kost 109 euro.

Schermvullende weergave ©Bontà

De garnituren – een matig slaatje, simpele sauzen – zijn niet om over naar huis te schrijven, maar de kwaliteit van het vlees is superieur. Een tomahawk van Belgisch witblauw (78 euro voor 1,2 kilo) heeft ondanks een indrukwekkend bot relatief weinig smaak, maar zowel een côte à l’os van simmental (89 euro) als Deens swami, een kruising van holstein en jersey, leveren met hun diepe smaken een bijzonder moment op. Bontà is niet voor iedereen, maar wel voor échte carnivoren.