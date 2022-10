Heilig vuur in de gezellige gastrobistro Flamme in Sint-Gillis

Jan Scheidtweiler aan tafel bij Flamme in Sint-Gillis: met zijn vrolijke sfeer, lage prijzen en vuurkeuken is Flamme een zalige plek.

Als je bijna elk gerecht boven een open vuur klaarmaakt, dan lijkt Flamme een logische naam voor je nieuwe restaurant. Toch hadden Bénédicte Bantuelle en Hanna Deroover voor hun gastrobistro eerst de naam Saussice (jawel, op deze manier gespeld) bedacht, een knipoog naar de ode die ze hier aan de worst willen brengen. Maar toen een gelijknamig voedingsbedrijf daar een probleem van maakte, kozen ze voor de vlammen van hun houtskoolvuur.

De twee vrouwen kennen elkaar van bij restaurant Bouchéry, bekend om zijn creatieve groente- en fruitbereidingen. Die spelen ook bij Flamme een belangrijke rol: je kunt hier sucrine van de grill eten of gegrilde meloen met lavendelpickles. Maar ook nog worst, dus. ’s Avonds staat er altijd een varkensworst (13 euro) op de kaart, ’s middags is dit een goed adres voor de klassieker stoemp met worst (13 euro). Ook witte pensen duiken vaak op, de ene keer verwerkt in een broodje met mierikswortel (12 euro), de andere keer in een salade (15 euro).

Flamme is zo’n no-nonsenserestaurant waarbij het niet draait om een dure inrichting, maar om oprecht eten. Toch is het hier in alle eenvoud goed zitten. Daglicht stroomt door grote ramen. De houtskool knispert in het open vuur. En een grote glazen kast met natuurwijn toont dat Flamme ook zorg besteedt aan de vloeibare kant van het restaurant.

De dames van Flamme hebben ook een takeaway en een reeks kleine gerechten bedacht: niet iedereen heeft tijd om uitgebreid te eten. Zelfs in die schijnbaar simpele bereidingen zit veel smaak. Zo is het smullen van een varkensterrine met kappers van daslook, gepekelde ui en mosterdzaad (7 euro). Boven het vuur geroosterd brood en goede boter maken het geluk compleet. Ook een makreelfilet is boven het vuur gegaard. De vis vormt samen met freekeh, geroosterde groene tarwe die aan bulgur doet denken, een meer uitgewerkt gerecht. Zoete aardappel en salade met flinterdunne venkel, sjalot en venkelzaad brengen net genoeg spanning in het geheel (15 euro).

Flamme is nog maar open sinds begin 2022, maar toch heeft het al een reputatie voor zijn dessert rond gewonnen brood. De versie met room, gegrilde abrikoos en noten is een voorbeeld van nostalgisch eetplezier (9 euro). Met zijn vrolijke sfeer, lage prijzen en vuurkeuken is Flamme een zalige plek.