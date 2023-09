La Rigue in Knokke-Heist | Duur en chaotisch, maar lekker eten bij Peter Goossens

Van lange wachttijden is niets te merken, het tempo ligt zelfs hoog. Daar komt al een royale salade met garnalen (48 euro) aanzetten. Die ziet er heel simpel uit, maar is meesterlijk uitgevoerd. Ontvelde kerstomaten, zacht gekookte kwartel­eieren en goed aangemaakte sla vormen een doeltreffende begeleiding van superieure garnalen. De carpaccio van langoustines (45 euro) legt dan weer de link naar de grote gastronomie, met een wervelende, elkaar versterkende garnituur van groene appel, crème van avocado, nori, hijiki-algen en een saus van basilicum en mierikswortel. Ook een filet pur van holsteinrund (48 euro) met groenepepersaus en delicate fijne frieten is helemaal goed. Het enige minpunt is de steak tartaar (35 euro), waarvan het vlees niet met de hand gesneden is, maar fijngemalen. Dat levert helaas een te platte textuur op.