Legendarisch restaurant Rock-Fort in Brugge | Ook na de overname meer dan de moeite

Zoals in de meeste levens is een verhuizing ook voor een restaurant een ingrijpende gebeurtenis. Voor Eline Snijkers en Laurent Law was dat niet anders. Zij vertrokken eind 2023 uit hun restaurant Amuzee in Zeebrugge en namen Rock-Fort over, een legendarisch adres in het centrum van Brugge dat al sinds 2001 bekend stond voor kwaliteit en sfeer. Er is moed nodig om een restaurant met zo’n reputatie voort te zetten.