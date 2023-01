Raaf in Gent: ‘Met zijn vriendelijk geprijsd menu slaat de gastro-bistro de nagel op de kop’

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij Raaf, een nieuwe gastro-bistro in de buurt van de Gentse Dampoort: ‘Raaf serveert gerechten die verfijnd, avontuurlijk en heel betaalbaar zijn.’

Een bekend pand, twee vrienden met ervaring en gerechten die verfijnd, avontuurlijk en heel betaalbaar zijn. Met die ingrediënten is Raaf een hit, al vanaf de start in de herfst van 2022. De gastro-bistro van Aram Schuyesmans en Michel Neerinckx serveert gastronomische gerechten zonder al het gedoe dat daar in chiquere restaurants aan te pas komt. Dus zit je hier aan krappe tafels tussen iets te veel lawaai. Ook de lijst met natuurwijnen en craftbeers behoort tot de standaarduitrusting van een gastro-bistro.

De vrienden leerden elkaar kennen bij Publiek, een van de beste restaurants in het gen­re in Gent. Toen café-restaurant Het Gouden Hoofd, een vaste waarde in deze straat, er na twintig jaar mee stopte, was dat voor het duo de gedroomde kans samen iets te beginnen.

Ook Raaf is zowel een café als een restaurant. Wie binnenstapt, wandelt naar de toog, waar wijn uit de tap vloeit. Voor de kleine honger zijn er in het cafégedeelte vijf gerechten te krijgen, van een ceviche tot pulled chicken (allebei tien euro).

Schermvullende weergave ©Phoebe De Corte

Voor het grotere werk moeten we in het zaaltje aan de straatkant zijn. Raaf serveert één menu in vijf gangen voor de zachte prijs van 55 euro, eventueel aan te vullen met één of twee extra gerechten. Van elke gang heeft de keuken ook een vegetarische versie bedacht.

Het eerste gerecht omringt stukjes gebrande makreel met een en al frisheid. Zowel selder als een saus met dille en kamille brengen het geheel tot leven. Dan volgt een aardser, voller gerecht, met geroosterde prei en ‘pas de rouge’-kaas. Dat zou op zich lekker maar wat saai zijn, en dus heeft het duo nog pompoenpitten tot een notenpasta verwerkt. Ook bij de tartelette met wortel en koolrabi die daarna opduikt, houden we het vegetarisch: hier maakt vooral een lekkere, opgeschuimde saus met dragonpoeder indruk.

Maar geef deze jonge chefs een varkensspiering, een vet stuk uit de nek, en zelfs dan gaat het goed. Met een jus die wat meer diepte had mogen hebben, gekonfijte mosterdzaadjes en een toast champignon weten ze het rosé gebakken vlees gepast te omringen. Het dessert – een sabayon van bloedsinaasappel met chocoladecrumble en yoghurtijs – zit helemaal goed, met uitgesproken smaken zonder overdadig te zijn. Deze sympathieke Raaf slaat met zijn vriendelijk geprijsd menu de lekkere nagel op de kop.