Restaurant Babam in Brussel zet voor weinig geld veel kwaliteit neer

Babam, vernoemd naar de koosnaam waarmee de chef zijn grootmoeder aanspreekt, ziet er pretentieloos sympathiek uit. De buitenkant van het hoekhuis in een woonwijk is warmrood geschilderd, binnen is het licht en simpel, met houten tafeltjes en een lange zitbank met kussens tegen de muur. De chef zelf komt af en toe uit zijn donkere, halfopen keuken om een gerecht in te zetten en een babbeltje te slaan.

Veel keuze is er niet bij Babam. ‘s Middags kunnen we uit vijf gerechten een lunch samenstellen, ‘s avonds is er een kleine à la carte en een degustatiemenu. De prijzen zijn opvallend zacht: een driegangenlunch kost amper 32 euro, een voorgerecht kan al voor 16 euro.

Dat Van Outryve in gerenommeerde plekken werkte – onder meer bij Le Chalet de la Forêt in Ukkel – is te merken aan de manier waarop hij een rundstartaar met Aziatische kruiding dresseert: in de holte van een mooi ontworpen bord is een cirkel van met de hand gesneden vlees elegant oversausd met een mayonaise waarin pittige sriracha te proeven is. Daarop ligt, in een cirkel met een kleinere diameter, een kroketje van rijst, afgetopt met bieslook: het smaakt even elegant als het eruitziet.