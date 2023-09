Restaurant Cécile in Roosdaal | Betaalbaar huis van vertrouwen

Twee zussen, een klassieke kok en het huis van de buurvrouw: in restaurant Cécile is het een winnende combinatie, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Astrid en Judith Van Snick hebben begrepen dat geluk soms dichtbij ligt. De zussen openden in mei in het Pajottenland hun eigen restaurant, pal naast het huis waar ze zijn opgegroeid. In de statige voormalige kosterswoning kwamen ze als kinderen dikwijls over de vloer bij Martha en Cécile, merkwaardig genoeg óók twee zussen.

Als eerbetoon aan de buurvrouwen hebben de nieuwe eigenaars de lichtrode buitengevel aan het kerkplein opgepoetst. Ook de vloertegels in de hal verwijzen nog naar het verleden. De rest van de gestileerde inrichting is licht en luxueus, strak en hedendaags. De bar is in marmer, de keuken is open. Op de mooie houten tafels staat handgemaakt servies.

Zelfs hun personeel zijn de zussen niet ver gaan zoeken: chef Tom Vannieuwenhuyze is de partner van Judith. Alle drie hebben ze ervaring bij de betere restaurants uit de streek, van de voormalige Bistro Margaux (Tom) over De Verleiding (Tom en Judith) tot Sir Kwinten (Astrid). Die ervaring is te merken in de zaal en op het bord. De zussen zijn geboren gastvrouwen, attent en bedacht op elk detail: hier voelt een gast zich geborgen.

Van rundstartaar (22 euro) maakt de chef een meer exotische versie met avocadocrème, miso en oesterblad op een broodkrokant. Onderaan heeft hij een verfijnde saus op basis van Tomasu-soja gelepeld. © VLADVDK