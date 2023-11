Restaurant Chez Luma in Brussel | Toegankelijk, betaalbaar en veel plezier

Straks op het WK, nu al in Ukkel: culinair recensent Jan Scheidtweiler testte ‘ei-met-mayonaise’ in Chez Luma, een sympathieke gastro-bistro.

Wist je dat de Association pour la Sauvegarde de l’Œuf Mayo elk jaar een wereldkampioenschap voor het beste mayonaise-ei organiseert? Luka Greiner is zich alvast volop aan het voorbereiden. Op het krijtbord van Chez Luma staat elke maand wel een nieuwe versie van de Franse bistroklassieker, en dat past helemaal bij het repertoire dat de chef en zaalman-venoot Marius Junot hier brengen. Dit duo houdt het graag simpel en betaalbaar. En omdat hun gerechten ook lekker zijn, is het hoekhuis in een rustige woonwijk in amper een jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde.