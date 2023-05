Restaurant Cobra | Rommelige bediening, eten met finesse

Is het hippe Antwerpse restaurant Cobra de moeite? De bediening is rommelig, maar het eten heeft finesse, vindt Sabato’s culinair recenscnt Jan Scheidtweiler.

‘Thank you for joining the Cobra movement’, staat er op het kasticket van het nieuwste hippe restaurant van Antwerpen: al lunchend kunnen we hier blijkbaar lid worden van een vermaarde kunstbeweging. Op de menukaart leggen schetsen van Pierre Alechinsky en Christian Dotremont een link met enkele échte leden van Cobra, de groep experimentele schilders en dichters die in 1948, op de puinhoop van de Tweede Wereldoorlog, een nieuwe expressievorm zochten.