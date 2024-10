Restaurant Codium | Topkeuken in Zeeland niet langer synoniem met Sergio Herman

Bij restaurant Codium, nog geen vijftig kilometer van de Belgische grens, proef je Zeeland in nagenoeg elk bord. Culinair recensent Jan Scheidtweiler is fan.

Top eten in Zeeland, dat was jarenlang synoniem met Sergio Herman. Oud Sluis, Pure C en Air Republic, we gingen er graag de grens voor over. Maar hoe staat het met de Zeeuwse gastronomie, nu de beroemde chef zijn restaurants heeft gesloten? Goed, zo blijkt. Demain in Cadzand, de opvolger van Pure C, heeft zonet zijn eerste ster gekregen, en komt daarmee naast De Kromme Watergang te staan. Het legendarische Inter Scaldes is in één klap onderscheiden met twee sterren. Aan het Veerse Meer kookt zowel Meliefste als Rozewied de pannen van het dak. En in Breskens doet Spetters zijn naam alle eer aan.

In Goes, een charmant stadje in Zuid-Beveland, is er nog zo’n zaakje dat onze aandacht verdient. Codium kreeg in 2023 een Michelinster, en medeoprichter Wouter Kik is door Gault&Millau uitgeroepen tot Jonge Chef van 2024. Daarmee bekroont de gids een chef die bekendstaat om zijn doordachte gerechten vol producten uit de streek waar hij is opgegroeid.

Het aanstekelijk enthousiaste team maakt de beleving bij restaurant Codium in Zeeland wervelend. © Kris Vlegels

Zo proeven we al in het begin van het degustatiemenu (vijf gangen 115 euro, acht gangen 145 euro) dat Kik een fan is van zeegroenten: op een krokantje brengt hij codium (een soort zeewier) samen met zeesla en eikenwier. Een nog grotere fan blijkt hij van voetbalclub Feyenoord: zijn amuse in de rood-witte clubkleuren (rode biet en karnemelk) serveert de chef nagenoeg altijd, zo vertelt hij tijdens zijn rondje door de zaal. Kik kent ook zijn culinaire geschiedenis. Zo bedacht hij een wervelende versie van gargouillou, de salade waarmee de Franse chef Michel Bras roem oogstte. De kruiden uit de Aubrac zijn hier vervangen door een cannelloni van spitskool, schuim van zuurkool, groenten van de barbecue en een beurre blanc met bonenkruid: een prachtig vegetarisch tussengerecht.

Wervelend, dat is ook de beleving bij Codium. Niet dankzij het pand in het stadscentrum – mooi gedesignd en helaas ook wat onpersoonlijk – maar door het aanstekelijk enthousiaste team van sommelier Jean Luc Etienne. Ook de koks zelf brengen gerechten aan tafel: van een intense, zuiderse bereiding van rode mul met tomaat, saffraan en lavendel, tot reebokfilet met rode biet, braambes en zwarte knoflook: dat laatste gerecht is het enige wat uit balans is, met zijn zware smaken en gecorseerde saus. Maar met een dessert rond schapenyoghurt en citroen – verpakt als een wollig schaapje in een Zeeuwse polder – is Kik weer zijn speelse en lekkere zelf.