Restaurant Da Mimmo in Brussel | Hoge prijzen en gebrek aan identiteit

Een beroemd restaurant overnemen, dat is een delicate operatie. Ga je als eigenaar voor een complete make-over? Of druk je stap voor stap je eigen stempel? Louis Verstrepen kiest voor de geleidelijke aanpak. De chef is sinds afgelopen zomer de nieuwe eigenaar van Da Mimmo, een Italiaans restaurant met traditie én een Michelinster. Ook die overname zelf verliep in slow motion: Verstrepen werkte eerst een jaar in loondienst voor hij Da Mimmo kocht van de horecagroep Litvine.