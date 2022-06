Restaurant Innesto in Zonhoven: aan tafel bij de meester van de sauzen

Sabato's culinair recensent Jan Scheidtweiler schuift aan tafel bij restaurant Innesto in Zonhoven. Hij proeft er veel aandacht voor detail en meesterlijke sauzen.

Het huurcontract loopt ten einde. En dus duikt de droom van een eigen huis weer op: eindelijk een plek die helemaal past. Dat herkenbare scenario speelde zich de afgelopen jaren ook af bij Sofie De la Rivière en Koen Verjans. Het koppel opende Innesto in 2010 in De Barrier, een groot domein met feestzaal in Houthalen-Helchteren. Na veel plannen en bouwen openden ze eind mei een nieuwe versie van hun restaurant in een luxueus wit pand in Zonhoven, op amper 6 minuten rijden van het oude adres.

Schermvullende weergave Sofie De la Rivière en Koen Verjans ©Pieter D'Hoop

Innesto 2.0 ziet eruit alsof het zo in een architectuurtijdschrift zou kunnen, met uitgepuurde ruimten en gedesignde details. Vanuit de lichte eetzaal hebben de gasten uitzicht op het terras en een weelderige tuin. Achter glas is de keukenploeg geroutineerd aan het werk: je snapt waarom Innesto zijn sterke reputatie – en een Michelinster – mee heeft verhuisd.

Zoals dat helaas ook bij veel van zijn collega’s het geval is, heeft Verjans zijn ‘à la carte’ afgeschaft. De chef serveert alleen nog een lunch (drie gangen, 52 euro) en een degustatiemenu in vier, vijf (95 euro) of zes gangen (115 euro).

Meester in sauzen

Al van bij het eerste gerecht, een rauwe bereiding rond tonijn en tomaat, toont Verjans wat voor lekkere sauzen hij uit zijn strakke keuken kan toveren. Een helgroene jus op basis van citroenverveine biedt een bad frisheid. Bij een lekkere moot zeebaars met asperge en flinterdunne courgette is het een romige saus met yuzu die het gerecht een extra lift geeft. Zo gaat het maar door: van een diep smakende opgeschuimde bisque bij krab tot een vleesjus bij een stukje kalfsvlees. De bediening laat bij elk gerecht een kommetje saus op tafel staan, een attent gebaar.

Schermvullende weergave In het restaurant vinden we uitgepuurde ruimtes en gedesignde details. ©Pieter D'Hoop

Met zijn aandacht voor detail en zijn gevoel voor kruiding weet Verjans de kwalitatieve producten uit zijn menu bijna keer op keer meerwaarde te geven. Vooral in een combinatie van langoustine met gelakt buikspek, cashewnoot en een gyoza gevuld met langoustinevlees bereikt de chef grote hoogten. Daarbij spelen niet één, maar twee sauzen een krachtige bijrol: zowel de tom kha kai als een bouillon met steranijs is top.

Die ultieme finesse is niet voor elk gerecht weggelegd. Zo mist het hoofdgerecht wat diepte: de kalfswang is te weinig gekruid, een rondje pasta te dik. Toch is deze verhuizing meer dan geslaagd: Innesto blijft een zalig adres.