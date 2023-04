Restaurant Kline in Brussel | Modieuze gerechten en oldskool klassiekers

De kaart van Kline is klein, maar modieus. De elf gerechten zijn onderverdeeld in ‘cold and fresh’ en ‘hot and heavy’. Cold is een chutney van rode biet met pompoenpitcrackers (10 euro), onder ‘hot and heavy’ staat gebrande prei met chili (12 euro). Er is ook plaats voor oldskool klassiekers, zoals de kaasbereiding pottekeis (10 euro) en asperges met een eitje (15 euro).