Restaurant L’Assiette Champenoise (***) bij Reims | Smaakvol eten bij chef met persoonlijkheid

Het enige driesterrenrestaurant in de wijde omgeving van Reims is een luxetempel met familiale traditie: de keuken van Arnaud Lallementis minstens een omweg waard, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Zelfs in Frankrijk, een land met dertig drie­sterrenrestaurants, vind je niet veel plekken zoals L’Assiette Champenoise. Al bijna veertig jaar huist de familie Lallement in een prestigieus domein met een rustiek huis in neo-Normandische stijl in Tinqueux, op slechts vier kilometer van de Kathedraal van Reims. Wie langs de openstaande vleugels van de smeedijzeren poort rijdt, ziet nog de initialen van Jean-Pierre Lallement op het hek, de chef die samen met zijn vrouw Colette L’Assiette Champenoise in 1986 verhuisde van Chalons-sur-Vesle naar dit somptueuze decor. Aan het einde van de oprijlaan, onder een majestueuze luifel, wacht een parkeerwachter in kostuum. Daar neemt een onthaalmedewerkster het over en leidt de gasten vanaf de receptie door een reeks salons naar het overdekte terras met uitzicht op de piekfijne parktuin: dit is ‘une grande maison’.

Jean-Pierre Lallement overleed in 2002, amper 51 jaar oud. Toch blijft de familie alomtegenwoordig in L’Assiette. Zoon Arnaud Lallement staat sinds 1996 in de keuken. Hij heroverde in 2001 de Michelinster die het huis zeven jaar eerder verloren had en ging daarna, als hommage aan zijn vader, voor de hoogste eer: in 2014 kende Michelin L’Assiette Champenoise drie sterren toe. Datzelfde jaar werd de kok ook Chef van het Jaar bij Gault&Millau. Intussen verbouwde de rest van de familie het hotel op het domein tot de luxueuze plek die het vandaag is, met suites, Krug-champagne op de kamer en een overdekt zwembad.

Smaakbom

Hoe is het eten in deze luxetempel? In talloze interviews beklemtoont Arnaud Lallement hoe belangrijk hij de slogan ‘Manger Vrai’ vindt. De chef houdt van een pure productkeuken; visuele effecten en techniek zijn minder aan hem besteed. Dat klinkt veelbelovend, maar toch stellen de amuses teleur, ondanks een glas grand-cruchampagne van Pertois-Lebrun (23 euro) en het uitzicht op de tuin. Het zijn vijf varianten op een koekje, telkens anders ingevuld: de ene keer met kaas, de andere keer met een rillette van vis. Alleen een versie met paddenstoelencrème en een tartelette met zeesla weten indruk te maken.

Pas aan tafel klaart de hemel op. Met een intense bereiding van rode biet – gegaard en in een jus van rode biet – en een opmerkelijke kruiding met karwijzaad toont de keuken hoe ze met eenvoudige ingrediënten een smaakbom kan maken: dit is ‘Manger Vrai’.

Familiezaak