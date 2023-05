Restaurant La Cantinetta in Luik | Lage prijzen, veel eetplezier

In Luik viert restaurant La Cantinetta zijn 25ste verjaardag. Voor culinair recensent Jan Scheidtweiler mag deze familiale trattoria honderd jaar worden.

Een Italiaanse trattoria die gasten verwent met zowel een warm thuisgevoel als met herkenbare en vriendelijk geprijsde gerechten, dat is het restaurant dat we allemaal wel in onze buurt zouden willen hebben. Helaas is de combinatie van die drie kwaliteiten hoogst zeldzaam.

In Grivegnée, een deel van Luik, is het wel drie keer raak, en dat al 25 jaar. De piepkleine table d’hôte die Francesca Esposito en Michel Giannuzzi er in 1998 in een doodgewone straat begonnen, is nu in handen van hun zonen Thomas en Mathias. De twee broers vormen een sterk duo. Chef Mathias levert borden vol kwaliteit af die traditie combineren met doordachte creativiteit. En zaalman Thomas weet zelfs een steen te ontdooien met zijn ontwapenende humor en zelf geïmporteerde Italiaanse wijnflessen.

Broers Thomas en Mathias zijn een sterk duo. © La Cantinetta

De broers hebben La Cantinetta doorheen de jaren vergroot, maar al bij al blijft het een bescheiden zaakje: wie gesteld is op veel comfort is hier aan het verkeerde adres. Toch loopt de trattoria op een doordeweekse middag snel vol. Sommige gasten komen voor een afhaalgerecht, maar de meesten blijven voor het keuzemenu in 3, 4 of 5 gangen (35, 45 en 55 euro).