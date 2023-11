Restaurant M Bistro in Nieuwpoort | Sympathiek adres met Michelinster

Niet elk gerecht in M Bistro in Nieuwpoort is top, maar toch is dit een sympathiek adres, vindt culinair recensent Jan Scheidtweiler.

Alles ging goed, maar toch wilden Sofie Billiet en Mattias Maertens verhuizen. Het pand in het centrum van Nieuwpoort waar ze in 2015 begonnen – en eind 2017 een ster mee behaalden – vonden ze te klein. Dus koken ze sinds midden september in een voormalige opslagplaats, ooit was hier een kolenhandel. Hun nieuwe M Bistro, amper driehonderd meter verwijderd van de eerste locatie, heeft volop ruimte. Naast het restaurant is er nog een zaaltje voor private dining, blijkbaar een lucratief segment.

Architect Bjorn Verlinde heeft het restaurant, in sober zwart-wit, helemaal opengewerkt. Gasten kijken van hun tafel tot aan de nok. Door dakramen valt overvloedig licht binnen. De keuken is afgesloten met fijne glasgordijnen, zodat chef Mattias en zijn koks als silhouetten te zien zijn: deze bistro is een toffe plek.

Maertens heeft een reputatie voor de manier waarop hij met details – een aparte kruiding, een verrassend garnituur – gerechten een eigen twist weet te geven. Om dat mee te maken kunnen we kiezen tussen drie menu’s (twee gangen 49 euro, vier gangen 85 euro, vijf gangen 99 euro) en een kleine à la carte met vier voor- en vier hoofdgerechten.

