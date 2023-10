Restaurant Ma Langue Sourit in Luxemburg | 'De naam klopt (meestal)'

Het zijn twee dipjes in een menu dat ook memorabele momenten oplevert. Zo omringt de chef een met zeevruchtenflan gevulde courgettebloem met knappe sauzen op basis van wortel, basilicum en paprika: dat is intens smaakplezier. Ook de gekonfijte Bretonse kreeft met een citroenige botersaus is top, net als tarbot met een geraffineerde garnituur van erwt, sucrine en pistache. Een smakelijk dessert van bramen met ijs van sparrentoppen is een waardig slotakkoord. Ma Langue Sourit is een restaurant waarvan de naam meestal klopt.