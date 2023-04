Restaurant Meteor in Heffen | Ajuinsoep op gastronomisch niveau

Van Essche baatte tot begin deze maand in Mechelen Magma uit. In dat strakke stadspand serveerde hij degustatiemenu’s in een dierlijke of vegetarische versie. Meteor is anders: het à-la-carterestaurant is gevestigd in de voormalige pastorie van deelgemeente Heffen, naast de kerk. De chef, een gediplomeerde interieurontwerper, heeft er de oude ziel en de licht vervallen charme wonderwel bewaard. Je eet er aan met linnen gedekte tafels op een vintage tegelvloer, omgeven door kaarslicht en verweerde muren.