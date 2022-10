Restaurant Puur in Kruisem: ‘Een gezellige plek, met gerechten die gelukkig maken’

Culinair recensent Jan Scheidtweiler aan tafel bij restaurant Puur in Kruisem: ‘Er valt weinig te kiezen. Maar voor het overige is het wel een uitstekend adres.’

In ‘Proefwerk’ schuift culinair recensent Jan Scheidtweiler iedere week aan tafel bij de beste (en soms ook niet zo beste) Belgische restaurants.

Kiezen op restaurant, dat is een gewoonte die blijkbaar tot het verleden behoort. Het verplichte degustatiemenu wordt dagelijkse kost in gastronomische zaken.

Ook bij Puur in Kruisem staat er maar één menu in vier (58 euro), vijf (68 euro) of zes gangen (77 euro) op de kaart. Gasten mogen alleen beslissen of ze er nog wat aperitiefhapjes – oesters, ibericoham – of een stukje kaas bij willen.

Die beperking is tegelijk het enige waarover een mens zich druk kan maken. Zodra de maaltijd begint, voel je dat het hier helemaal goed zit: de bediening, de sfeer, het tempo en de gerechten zelf, het stemt allemaal gelukkig.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Puur

Puur is gevestigd naast het kerkplein. Het karakterpand stond al twee jaar leeg voor chef Louis Vermassen en sommelier Laurens Sierens het eind 2021 samen met een vennoot nieuw leven inbliezen. Ze hebben er een gezellige plek van gemaakt, met veel hout en warme materialen. Een bar brengt extra sfeer.

Vermassen heeft nog bij Tim Boury in de keuken gestaan en die finesse is te proeven in een intense shot waarbij lek van tomaat wonderwel samengaat met schuim van iberico. Ook een bereiding met gebrande wijting, pittig warmoes en yoghurt zit vol fraîcheur, al ligt onderaan wat te veel quinoa. Zou de chef bezorgd zijn dat we met honger van tafel gaan?

Dan zoekt het menu een ander register op. Misosoep met ramen-noedels, kip en spitskool brengt umami. Een gepocheerd kwartelei geeft het geheel meer body.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Puur

Voor wie stilaan zou beginnen te mopperen dat er toch wat weinig luxeproducten in het menu zitten, volgt daarna een dubbel salvo. Eerst een open ravioli met een mooie portie gebakken zwezerik, in goed gezelschap van zeekraal en zomertruffel. Dan een langoustine, zwemmend in een lekkere dashi. De gebrande prei en de haringeitjes erbij leveren geen meerwaarde, maar tonen wel dat we hier bij een genereuze kok zitten. Dat blijkt ook uit een copieus hoofdgerecht rond een stevig stuk duroc-varkensvlees en opgeschuimde saus van pickles. Daarbij ligt een stukje varkenstong, een absolute delicatesse. Puur is een toffe plek. Je kunt er dan wel niet kiezen, maar als het zo lekker en correct geprijsd is als hier, zul je weinig klachten krijgen.