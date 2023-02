Untitled, de nieuwe foodbar van The Jane | ‘Swingende sfeer en toegankelijk’

Culinair recensent Jan Scheidtweiler ging aan tafel bij Untitled, de nieuwe foodbar van The Jane in Antwerpen: ‘Met zijn swingende sfeer en originele gerechten overtuigt Untitled.’

Waarom zou Nick Bril zijn nieuwste restaurant ‘Untitled’ genoemd hebben? Het doet denken aan het bordje ‘zonder titel’ naast een kunstwerk, waarbij de kunstenaar elke verklaring van zijn schilderij afwijst: het werk moet voor zichzelf spreken.

Als je zo beroemd bent als Bril heb je eigenlijk geen titel nodig. Met zijn twee Michelinsterren en zijn 23ste plaats op de lijst van beste restaurants ter wereld haalt de chef moeiteloos gasten naar The Jane, zijn avant-garderestaurant in de voormalige kapel van het Antwerps Militair Hospitaal.

Het gaat er swingend, maar deskundig aan toe aan de U-vormige bar.

Op de eerste verdieping van The Jane, waar vroeger het orgel stond, heeft Bril sinds eind januari de Upper Room een make-over gegeven. Met linnen gordijnen, artisanaal servies en een marmeren toog is Untitled een luxebar, met een glorieus uitzicht op de rest van de kapel.

Achter de toog staat Joeri Timmermans (34), een Nederlandse chef met ervaring in Australië en Singapore. Hij kookt doorlopend, van een lunch (65 euro, vier gangen) tot barfood bij een cocktail. ’s Avonds is er een menu in vijf of zes gangen (79 euro of 99 euro). Dat blijkt uit vis en groenten te bestaan: wie vlees wil, kiest – tegen een stevige meerprijs – uit een imposante glazen koelkast. Daar hangt onder meer rundvlees te rijpen.

Het gaat er swingend, maar deskundig aan toe aan de U-vormige bar. Voor Instagram-foodies die graag op amper een meter afstand hun gerechten zien assembleren, is dit de place to be. Daar komen al twee hapjes vol smaak aanzetten. Zowel een ‘tonkatsu sando’ – minitoastbroodje met buikspek en paling – als een ‘bak kut teh’ – bouillon afgewerkt met staartvis – tonen dat Timmermans veel inspiratie uit zijn Aziatische periode haalt. Dat zit ook in een gelaagd voorgerecht met hamachi (geelvin­makreel), rijst en passievrucht, een soort uitgewerkte sushi.

Met twee vegetarische gerechten bewijst de ploeg achter de toog dat ze ook in dat repertoire creatief is. Stracciatellakaas met pittige XO, een saus uit Hongkong, is bijzonder, maar het is vooral de umami-bom die daarna komt die indruk maakt. Spitskool krijgt een rijke saus mee van boter met kombu-zeewier, afgewerkt met zilte planten en mierikswortel: een zaligheid. Tot en met het dessert – een prachtig geheel met duindoorn, sesam en yoghurt – is het hier top. Untitled heeft geen titel nodig om overtuigend te zijn.