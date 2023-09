3 recepten uit het nieuwe kookboek van culinaire wereldster Julius Roberts

Bereiding

Schil eerst de peren, snijd ze in de lengte in kwarten en verwijder het klokhuis met een scherp mes. Zet een grote koekenpan op halfhoog vuur en voeg de boter toe. Voeg zodra deze begint te smelten de peren toe, met het snijvlak naar beneden. Bestrooi de bovenkant met de basterdsuiker en beweeg de pan heen en weer, waarbij je het gewicht van de peren gebruikt om de suiker door de boter te mengen. Knijp het citroensap erover en laat 8-10 minuten stoven, tot de peren zacht zijn en de boter en suiker een amberkleurige karamel hebben gevormd. Haal de peren uit de pan en schik ze, met het snijvlak omhoog en de vette kant naar onder, in een taartblik van 23-25 centimeter Ø (je hebt ze misschien niet allemaal nodig). Gebruik liever geen springvorm, want de karamel sijpelt makkelijk door de naad aan de onderkant. Maar is een springvorm het enige wat je hebt, neem dan een vel bakpapier om de naad af te dekken en de vorm daarmee te verzegelen (maar laat zoveel mogelijk cake in aanraking blijven met de metalen zijkanten, want dit creëert een verrukkelijke korst). Laat de karamel borrelend op laag vuur verder indikken en schenk hem dan over de peren.

Verhit de oven tot 180 °C.

Voor het cakebeslag kun je een elektrische handmixer of een standmixer gebruiken. Doe de zachte boter in een grote kom en voeg de suiker toe. Klop tot de boter bleek en schuimig is. Schraap de zijkanten een paar keer zodat alles gelijkmatig vermengd wordt. Voeg met draaiende mixer de eieren een voor een toe en wacht steeds tot elk ei opgenomen is voor je het volgende toevoegt, anders kan de boter gaan schiften.

Maal de kardemomzaadjes en kruidnagels in een vijzel en doe ze in een kom. Maal de walnoten ook met een vijzel of wikkel ze in een schone theedoek en plet ze grof met een deegroller: er moeten nog stukjes walnoot zichtbaar zijn. Meng het bakmeel en het bakpoeder en zorg dat ze gelijk verdeeld zijn. Zeef dit mengsel en voeg toe aan de boter samen met het zout, alle gemalen specerijen en de stukjes walnoot. Klop deze droge ingrediënten met de mixer door het beslag en roer tot slot de sour cream erdoor. Schenk het cakebeslag over de peren en strijk de bovenkant voorzichtig glad.

Houd in je achterhoofd dat alle ovens anders zijn. Zet de taart in het midden van je oven en bak hem maximaal 1 uur, tot het cakegedeelte stevig is. Zet na circa 30 minuten de temperatuur lager, op 160 °C, zodat de bovenkant niet te donker wordt. Houd er een oogje op, maar laat de ovendeur dicht, anders kan de cake inzakken. Schud na circa 50 minuten de taart even: als hij in het midden nog wiebelt is hij nog niet gaar. Steek een prikker in het midden van de cake om te checken of hij gaar is: als hij er schoon uitkomt, kan de cake uit de oven.

Laat 15 minuten afkoelen voor je er voorzichtig een snijplank op legt. Keer de taart en snijplank samen om, verwijder het blik en het resultaat zou een mooi gerezen cakebodem moeten zijn met sappige, gekaramelliseerde peren bovenop. Ik serveer de taart graag warm, met crème fraîche, slagroom of double cream en koffie. Hij blijft een paar dagen sappig: warm gewoon een punt in de oven (op 180 °C) op.