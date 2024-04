Recept | Aspergesoep met morieljes

via LinkedIn

Sterrenchef Nicolas Misera’s recept voor aspergesoep met morieljes is er een voor een soep met gastronomische kwaliteit.

‘Soep zul je in een gastronomisch restaurant zelden vinden, maar thuis maak ik graag een versie waarbij ook de garnituur belangrijk is. Door Vlaamse asperges te combineren met verse morieljes verwerk je twee producten die nu volop in het seizoen zijn. Zo krijg je toch een soep met gastronomische kwaliteit. Wel opletten met de morieljes: het zijn heel delicate paddenstoelen – gebruik geen water om ze te reinigen, wel een slazwierder.’