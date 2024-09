Recept | French toast met tonijn en kaviaar

‘Onze brioche met kreeft, varkenspoot en truffel is een klassieker in het restaurant. Als er geen goede verse truffel te vinden is, wisselen we dat signatuurgerecht af met een andere brioche die we dezelfde luxebehandeling geven. De vette, rauwe tonijn en de crunch van het rijke brood doen me, gek genoeg, een beetje aan een hamburger denken, maar dan wel een met een mooie quenelle kaviaar op.’