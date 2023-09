Recept | Gekonfijte kabeljauw met groentemelange en ‘vierge’ van tomaat

Wijntip

William Jonquères d’Oriola is de jongste generatie van een familie die al sinds 1485 wijn maakt in Corneilla-del-Vercol, een dorp bij Perpignan. De macabeu-druif in deze blend geeft al aan dat Catalonië vlak bij is – de twee andere druivenrassen zijn grenache blanc en vermentino. De fermentatie en korte rijping op gisten in grote, houten foeders geven deze wijn body en complexiteit. Na een frisse start duiken zelfs kruidige en minerale toetsen op, met een ronde en zachte finale. Een mooie maaltijdwijn voor bij een zuiders gerecht. (J.S.)