Recept | Gepocheerd ei met eekhoorntjesbrood

Loockx, momenteel chef van Stable in Edegem, begon zijn carrière als jobstudent in de horeca en kreeg het kookvirus echt te pakken bij The Jane en August in Antwerpen, en tijdens een stage bij het legendarische Noma. Bij Air Republic in Cadzand ontmoette hij de toenmalige chef Nicolas Misera, die onder de indruk is van het pad dat de jonge chef bij Stable volgt. ‘Tom is uiterst gedreven. Je proeft zijn zoektocht naar diepe smaken, zonder zich te verliezen in al te complexe gerechten – zijn keuken vertoont veel gelijkenissen met die van mij.’