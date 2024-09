Recept van sterrenchef Nicolas Misera | Paling in ‘t groen

Bereiding

Breng de spinazie met het water in een blender. Mix 30 seconden stevig. Warm dat mengsel in een kookpot op tot 65 °C. Giet het daarna in een zeef met daarin een keukenhanddoek. Plaats drie uur in de koeling. Je merkt dat je een groene pap overhoudt in de handdoek. Dat is het chlorofyl.