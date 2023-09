Toast met Hollandse maatjes

Drankentip

Lupulus Blanche witbier

Je zou jenever kunnen kiezen, de traditionele begeleider van jonge haring. Of een sherry fino, of een minerale witte wijn zoals muscadet. Maar ook witbier doet het goed bij een maatje, zeker als het weinig hop en veel citrus bevat, zoals in deze versie van Lupulus, een artisanale brouwer uit de provincie Luxemburg. Die frisheid balanceert het vette van de vis en past ook bij de garnituur die op de toast ligt. Het bier is ook licht genoeg (4,5 procent alcohol) om na dit hapje nog plaats te hebben voor iets meer substantieels. (J.S.)