Chef-d'Oeuvre | Recept: tomaat-mozzarella à la Bram Bogart

In 'Chef-d'Oeuvre' ontmoeten kunst en koken elkaar in de recepten van chef en kunsthistoricus Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis .

‘Met een minimum aan ingrediënten – cementachtige specie en pigment – creëert Bram Bogart (1921-2012) krachtige abstracte werken, die van de muur spatten. Ze zijn loodzwaar, maar toch stralen ze een zekere lichtheid uit. Hij is een schilder die beeldhouwer is geworden. Als chef trekt de pasteuze, bijna romige structuur van zijn materiewerken me enorm aan. Vandaar dat ‘Ecole Belge’ me meteen opviel in de catalogus van de oktoberveiling bij De Vuyst.’