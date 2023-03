Recept | Asperges à la flamande

Wijntip

Vlaamse asperges, Vlaamse wijn. Deze pinot blanc uit de Maasvallei kan de harmonie met eieren en boter evengoed aan als veel collega’s uit de meer traditionele Elzas. In het dorp Aldeneik, pal aan de Nederlandse grens, knoopt voormalig fruitkweker Karel Henckens aan met een lange traditie van wijnbouw. Grind en kiezel in de bodem en een microklimaat (warm en droog) leveren rijpe pinotdruiven op die fruit en mineraliteit combineren. De pinot blanc is op zijn gistcellen gerijpt in inox tanks en blijft sappig, fijn en fris: de lente in het glas. (JS)