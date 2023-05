Recept | Carpaccio van sint-jacobsnoten volgens Thornton Dial

Chef en kunsthistoricus Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis kookt de kunstactualiteit na. Deze week: ‘Stars of Everything’ van Thornton Dial, te zien in de Royal Academy in Londen.

In ‘Chef-d’Œuvre’ ontmoeten kunst en koken elkaar in de recepten van chef en kunsthistoricus Matthieu Beudaert van restaurant Table d’Amis.

‘Veel musea en galeries doen de jongste jaren moeite om vrouwelijke kunstenaars of zwarte artiesten een podium te geven. Terecht, de kunstwereld is veel te lang ‘white male only’ geweest. Op de expo ‘Souls grown deep like the rivers’ in Londen hangt twintigste-eeuws werk van zwarte Afro-Amerikaanse kunstenaars uit de zuidelijke staten. Ze werden vaak geconfronteerd met racisme, slavernij en armoede.’

‘Thornton Dial (1928-2016) werd geboren op een katoenplantage en werkte in een smederij, maar begon in 1981 kunstwerken te maken met gevonden voorwerpen, afval en schroot. Zoals deze ‘Stars of Everything’, een assemblage van textiel, rietjes, olie, verf en opengeknipte verfblikken, die op bloemen lijken.’

‘Voor dit gerecht ging ik – net als Dial – in de natuur op zoek naar readymade-ingrediënten. Vandaar de sint-jakobsnoten en de eetbare veldbloemen: ‘found footage’, opgewaardeerd tot een culinair kunstwerk.’

‘Stars of Everything’ van Thornton Dial, een assemblage van textiel, rietjes, olie, verf en opengeknipte verfblikken, die op bloemen lijken.

Recept