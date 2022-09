Recept: drippingsauzen volgens Jackson Pollock

‘In 1947, het jaar dat Jackson Pollock (1912-1956) doorbrak, schilderde hij dit energieke doek, ‘Reflection of the Big Dipper’. Zijn mecenas en galeriehoudster Peggy Guggenheim schonk het werk in 1950 aan het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar hangt het sinds kort op de nieuwe collectiepresentatie ‘Yesterday Today’.’

Recept

Chlorofyl | Blancheer 500 gram spinazie 2 minuten in kokend water en laat schrikken in ijswater. Blancheer 500 gram peterselie 5 minuten in kokend water en laat schrikken in ijswater. Haal de spinazie en peterselie uit het ijswater en droog beide door ze uit te wringen in een keukenhanddoek. Pureer de spinazie en peterselie tot een gladde puree in een keukenrobot en duw door een zeef voor een glad resultaat. Verifieer de textuur en voeg water of groentebouillon toe om de saus te kunnen laten druppelen op het bord.