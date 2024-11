Recept | Duindoorn en popcorn

Volgende week geeft Martijn Defauw het keukenstokje door aan Tom Pauwelyn van restaurant Elders in Gent. ‘Ik ken Tom nog van bij Table d’Amis in Kortrijk, toen we daar allebei in de keuken stonden’, zegt Defauw. ‘Elders is echt een zalige plek: zonder pretentie, maar met gerechten die bol staan van smaak en vakmanschap.’

Tom Pauwelyn bijt de spits af met een boekweitwafel met coquille.