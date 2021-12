Recept: geringde wortel à la Hilde De Decker

INSPIRATIE

‘Als juweelontwerpster zoekt Hilde De Decker steevast naar de grenzen van haar discipline. Zo kweekte ze bijvoorbeeld groenten met ringen rond. En die juwelen verpakte ze, met de groente erbij, in een conserveerbokaal met water. Op de expo ‘Small Sculptures’ bij Galerie Michel Rein in Brussel zie je zulke ‘groentejuwelen’. Die show is gecureerd door Patrick ‘Michel Rein’ Vanbellinghen en Veerle ‘Valerie Traan’ Wenes. Dit werk van Hilde, ‘Voor boer en tuinder’ prikkelt mij, omdat het een huwelijk is tussen een wortel en een ring.’