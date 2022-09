Recept: marshmallow van rode biet à la Roman Moriceau

‘Tijdens het Brussels Gallery Weekend – nog tot en met zondag – was ik bij Archiraar Gallery verrast door deze intrigerende sculptuur van de Fransman Roman Moriceau, die nog voor het modehuis van Martin Margiela heeft gewerkt. Bij nader inzien bleek het een ‘chunky’ krukje, gemaakt met natuurlijke pigmenten en ecologische materialen, zoals hennepbeton. Moriceaus werk gaat over circulariteit en duurzaamheid, dus over de toekomst van de planeet.’

‘Mij deed ‘Untitled (Pink)’ in eerste instantie denken aan een XXL snoepje, meer bepaald een marshmallow. Van zo’n kleffe suikerbom iets culinairs maken was een uitdaging. Maar deze marshmallow op basis van ingekookt bietensap zal zeker verrassen.’

Recept

Voor het ingekookte bietensap kook je 500 gram bietensap in met 75 gram suiker en 50 gram azijn tot 150 gram.

Meng het ingekookte bietensap met het gelatinepoeder.

Maak een suikersiroop tot 125 °C en voeg toe aan de oplossing van bietengelatine.

Klop het eiwit op in een keukenrobot.

Meng de suikersiroop van rode biet met het opgeklopte eiwit. Stort de massa in de gewenste vorm – in dit geval de roze sculptuur van Roman Moriceau – en laat opstijven op kamertemperatuur.

Bestrooi met poedersuiker.