Recept | Oester met champagnegranité

Wijntip

Oesters en champagne vormen altijd een gelukkig paar, en al helemaal als ook het hoofdingrediënt in een bereiding uit champagne bestaat. Deze strakke champagne – hij bevat maar 2,5 gram suiker per liter – heeft zeven jaar op gistcellen in de kelder gelegen en heeft daardoor toch ronde, rijpe tonen. Er is geen sulfiet aan toegevoegd, een verwijzing naar de biologische weg die dit oude huis recent is ingeslagen. Trouwens, ook de groene fles is van gerecycleerd glas. Geen wonder dat acteur Leonardo DiCaprio recent aandeelhouder is geworden. (J.S.)