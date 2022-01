Recept: oesters op een bedje van algen à la Marianne Berenhaut

INSPIRATIE

Een van de revelaties in de Belgische kunstwereld is Marianne Berenhaut. Ze woont in Londen en is al 87, maar haar oeuvre werd pas recent herontdekt. Ze heeft momenteel tegelijk een soloshow bij CIAP in de Genkse C-Mine én in het Antwerpse MuHKA. Dat laatste museum kocht recent deze intrigerende installatie, ‘Le Lit’, uit haar ‘Vie Privée’-serie.’