Recept | Patrijs, kervelwortel, girolles

Bereiding

Selecteer een handvol van de mooiste paddenstoelen en bak die kort in de patrijsboter. Maak met de rest een tapenade. Snijd de sjalot en de look fijn en hak ook de paddenstoelen licht fijn. Stoof de paddenstoelen met de sjalot en de look in boter aan, laat zachtjes garen en kruid af met peper en zout. Werk af met geraspte Parmezaanse kaas en fijngesneden peterselie.