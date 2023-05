Recept | Printanière van primeurgroenten

‘Dit is traditioneel hét Franse gerecht om de zon te begroeten: een schotel vol kleurige lentegroenten die je mooi kunt serveren bij een stukje vlees of gegrilde vis. Ik werk graag met kleine primeurgroenten, zoals minivenkel en minicourgette: mooi om te serveren en boordevol smaak. Je hebt er nauwelijks werk aan en hoeft geen uren groenten te schillen of te versnijden tot kleine blokjes.’

‘Van het overschot kun je de volgende dag een snelle ovenschotel maken: meng een beetje passata onder de groenten, doe dat in een ovenschaal en bedek met gemalen kaas. Zet dit in een oven van 180 °C op grillstand, tot je een mooi gegratineerd laagje hebt. Toen ik vroeger verantwoordelijk was om ‘staff food’ te maken voor de hele keukenbrigade, was dat een van mijn vaste gerechten.’