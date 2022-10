Recept: schorseneer à la Marlene Dumas

‘In Palazzo Grassi in Venetië is nog tot begin volgend jaar de solotentoonstelling ‘open-end’ te zien van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Marlene Dumas. Op de tweede verdieping hangt haar imposante schilderij ‘Einder (Horizon)’. Dumas schilderde de bloemen op het graf van haar moeder. Ze wilde een portret van haar maken, zonder haar letterlijk af te beelden. Het langwerpige boeket is dus een bloemstilleven in de traditie van de zeventiende-eeuwse vanitaswerken. ‘Einder’ betekent in het Afrikaans ‘einde’, maar ook ‘horizon’, met haar moeder als ongrijpbare fata morgana.’