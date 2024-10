Recept | Witlof met ham

Na vier weken geeft Stable-chef Tom Loockx zijn plek in de Sabato-keuken door aan Martijn Defauw , de chef van Rebelle in Marke, bij Kortrijk. Defauw gaat in Sabato van 2 november voor een bereiding van oester met planktoncrème en zeewiersalsa.

‘Als chef ben ik heel nieuwsgierig naar wat collega’s doen’, zegt Tom Loockx. ‘Bij Martijn Defauw in Rebelle was ik erg onder de indruk. Hij heeft een heel eigen stijl. Bovendien bevalt de sfeer in zijn restaurant me: het is klasse zonder chic te willen zijn – en eigenlijk zit dat ook in zijn gerechten.’